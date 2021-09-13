Коронавирус Вакцинация в Украине: составлен рейтинг популярности антиковидных препаратов

2021-09-13 14:21

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 45 148 человек. Это намного меньше вчерашнего показателя.

Как сообщает Минздрав, больше всего прививок сделали препаратом Pfizer – 18 168. Меньше применялись вакцины Moderna – 15 338, Sinovac – 7 813 и AstraZeneca 2 979.

Первую дозу за 24 часа получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 118 человек.

С начала кампании вакцинации привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека.