Коронавирус Вакцинация в Украине: составлен рейтинг популярности антиковидных препаратов

2021-09-13 14:21

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 45 148 человек. Это намного меньше вчерашнего показателя.

Как сообщает Минздрав, больше всего прививок сделали препаратом Pfizer – 18 168. Меньше применялись вакцины Moderna – 15 338, Sinovac – 7 813 и AstraZeneca 2 979.

Первую дозу за 24 часа получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 118 человек.

С начала кампании вакцинации привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека.

subscriber subscriber

Еще по теме

Высшее образование в Украине: за что будут лишать диплома

2021-09-13 17:20

​С туманами и дождями: в Украине резко похолодает

2021-09-13 16:20

Здоровый уикенд: в Украине резко упало число новых случаев заражения коронавирусом

2021-09-13 13:24

В Кабмине призвали местные власти не повышать тарифы на отопление для населения

2021-09-13 09:21

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Стали известны области Украины, которые лидируют по заболеваемости коронавирусом

2021-09-13 17:00

Вакцинация в Украине: составлен рейтинг популярности антиковидных препаратов

2021-09-13 14:21

13 сентября – какой сегодня праздник и почему в этот день нельзя занимать деньги

2021-09-13 13:39

Здоровый уикенд: в Украине резко упало число новых случаев заражения коронавирусом

2021-09-13 13:24
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Стали известны области Украины, которые лидируют по заболеваемости коронавирусом 2021-09-13 17:00
Вакцинация в Украине: составлен рейтинг популярности антиковидных препаратов 2021-09-13 14:21
13 сентября – какой сегодня праздник и почему в этот день нельзя занимать деньги 2021-09-13 13:39
Здоровый уикенд: в Украине резко упало число новых случаев заражения коронавирусом 2021-09-13 13:24