Коронавирус Минздрав ожидает циркуляцию трех штаммов гриппа в Украине

2021-09-13 20:20

В 2021-2022 году ожидается циркуляция штаммов гриппа B / Washington, H1N1 и H3N2. При этом новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами о более тяжелом течении болезни.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин передает пресс-служба Минздрава.

По его словам, в прошлом году очень много людей болели гриппом и еще больше - получили тяжелое течение болезни, или столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.

Отмечается, что с июня Минздрав начал работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также в рамках гумманитарной помощи Украина может получить 30 тысяч вакцин для прививки врачей.

«Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в «ковидных» больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи», - сказал Кузин.

Что касается аптек, то туда планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа.

«Но окончательные количества, действительно, будут регулироваться спросом», - добавил санврач.