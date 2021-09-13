Коронавирус В США определили самую эффективную вакцину против Дельта-штамма коронавируса

2021-09-13 21:40

По результатам национального исследования в США, наиболее эффективной в предотвращении инфицирования Дельта-штаммом коронавируса оказалась вакцина Moderna.

По эффективности препарат Moderna превзошел вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson в предотвращении риска инфицирования Дельта-штаммом коронавируса.

Об этом сообщает Regenstrief Institute.

Однако исследователи подчеркивают, что все три вакцины являются очень эффективными в предотвращении тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Отмечается, что представители сети VISION Центров по контролю и профилактике заболеваний США изучили свыше 32 тыс медицинский обращений на территории 9 штатов за лето этого года, когда Дельта-штамм стал доминирующим на территории страны.

По результатам исследования стало известно, что не вакцинированные от COVID-19 люди в 5-7 раз чаще попадают в больницы в случае инфицирования коронавирусной инфекцией.

В частности, эффективность Moderna в предотвращении риска госпитализации составила 95%, Pfizer – 80%, Johnson & Johnson – 60%.

Эффективность Moderna в предотвращении необходимости предоставления экстренной помощи составила 92%, Pfizer – 77%, Johnson & Johnson – 65%.

По результатам исследования также было подтверждено, что эффективность вакцин ослабевает для людей в возрасте старше 75 лет.

«Несмотря на различия в эффективности, вакцины по-прежнему обеспечивают гораздо большую защиту, чем их отсутствие. Хотя случаи заражений случаются, данные показывают, что симптомы менее серьезны. Подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID по-прежнему приходится на непривитых людей. Вакцины против коронавируса – мощные инструменты борьбы с пандемией», – отметил автор исследования Шон Граннис.