Коронавирус Украинцам стали доступны желтые COVID-сертификаты в приложении "Дия"

2021-09-14 18:00

 

Вакцинированные одной дозой вакцины от COVID теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дия". Он поможет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Разные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае введения "желтой" зоны адаптивного карантина ограничения не будут применяться в отношении заведений, 80% персонала которых имеют желтые сертификаты. Владельцы таких сертификатов также смогут посещать такие заведения.

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