Коронавирус Вакцинация в Украине: какой антиковидный препарат сегодня пользуется наибольшим спросом

2021-09-16 15:14

В Украине с начала прививочной кампании против пандемии коронавируса COVID-19 полностью иммунизировано 5 009 066 человек. 

Как сообщает МОЗ, больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 59 943. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 36 679, AstraZeneca – 18 652 и Moderna – 3 512.

За минувшие сутки вакцинировано против COVID-19 118 786 человек, что существенно меньше показателя в среду. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них одну дозу получили – 6 097 683 человек. Всего в стране проведено 11 106 749 прививок.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине вспышка COVID-19, подтверждено максимальное число новых случаев заражения с весны

2021-09-16 13:14

Украина может получить от США новейшую систему противоракетной обороны Железный купол

2021-09-16 09:21

Сложнейшая операция: в Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

2021-09-15 20:20

В Украине снова могут вырасти тарифы для населения на горячую воду и отопление

2021-09-15 20:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

20 сентября в Украине вступят в силу новые правила карантинных ограничений

2021-09-16 15:46

Вакцинация в Украине: какой антиковидный препарат сегодня пользуется наибольшим спросом

2021-09-16 15:14

В Украине вспышка COVID-19, подтверждено максимальное число новых случаев заражения с весны

2021-09-16 13:14

В Киеве от COVID-19 умер мужчина, который отказался ехать на "скорой" в больницу

2021-09-16 10:03
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

20 сентября в Украине вступят в силу новые правила карантинных ограничений 2021-09-16 15:46
Вакцинация в Украине: какой антиковидный препарат сегодня пользуется наибольшим спросом 2021-09-16 15:14
В Украине вспышка COVID-19, подтверждено максимальное число новых случаев заражения с весны 2021-09-16 13:14
В Киеве от COVID-19 умер мужчина, который отказался ехать на "скорой" в больницу 2021-09-16 10:03