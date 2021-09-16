Коронавирус Вакцинация в Украине: какой антиковидный препарат сегодня пользуется наибольшим спросом

2021-09-16 15:14

В Украине с начала прививочной кампании против пандемии коронавируса COVID-19 полностью иммунизировано 5 009 066 человек.

Как сообщает МОЗ, больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 59 943. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 36 679, AstraZeneca – 18 652 и Moderna – 3 512.

За минувшие сутки вакцинировано против COVID-19 118 786 человек, что существенно меньше показателя в среду. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них одну дозу получили – 6 097 683 человек. Всего в стране проведено 11 106 749 прививок.