Стало известно, как будут работать школы после 20 сентября

Режим работы учебных заведений напрямую будет зависеть от уровня вакцинации сотрудников. Для подтверждения вакцинации у педагогов должен быть сертификат
В связи с усложнением эпидемиологической ситуации в Украине, в стране меняется система работы общеобразовательных учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.
В частности, если будет объявлен жёлтый уровень опасности распространения коронавирусной инфекции, посещение школ будет возможно при вакцинации не менее 80% педагогов. Для подтверждения этого у сотрудников общеобразовательных заведений должны быть ковид-сертификаты.
Если в регионе будет введён "красный" уровень опасности, школьникам позволят посещать учебные заведения только в том случае, если будут вакцинированы 100% сотрудников.