Коронавирус Стало известно, как будут работать школы после 20 сентября

2021-09-16 18:20

Режим работы учебных заведений напрямую будет зависеть от уровня вакцинации сотрудников. Для подтверждения вакцинации у педагогов должен быть сертификат

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации в Украине, в стране меняется система работы общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

В частности, если будет объявлен жёлтый уровень опасности распространения коронавирусной инфекции, посещение школ будет возможно при вакцинации не менее 80% педагогов. Для подтверждения этого у сотрудников общеобразовательных заведений должны быть ковид-сертификаты.

Если в регионе будет введён "красный" уровень опасности, школьникам позволят посещать учебные заведения только в том случае, если будут вакцинированы 100% сотрудников.