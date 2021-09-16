Коронавирус ВОЗ: В Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа

2021-09-16 19:00

 

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что в Украине вероятно будут циркулировать четыре штамма гриппа, передает Министерство здравоохранения.

Украинцев призвали не медлить с прививками.

Штаммы:

вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09

вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)

В ВОЗ отметили, что вакцинироваться от этих штаммов лучше всего до начала их циркуляции - в сентября или октябре. Так успеет сформироваться устойчивый иммунитет.

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