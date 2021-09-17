Коронавирус Вакцинация в Украине резко ускорилась - какие именно вакцины сейчас пользуются спросом

2021-09-17 15:47

В Украине за последние сутки вакцинировали от коронавируса COVID-19 еще 122 906 человек. Это немного больше вчерашнего показателя.

Как сообщает МОЗ, первую дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы – 50 705 человек. В течение суток работали 833 мобильные бригады, 2 884 пункта прививки, 316 центров вакцинации.

Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 64 511. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 37 008, AstraZeneca – 21 267 и Moderna – 120.

С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок.