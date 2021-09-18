Коронавирус Украина получила оборудование для выявления новых штаммов коронавируса

2021-09-18 15:00

Мощность оборудования составляет 400 образцов в месяц. Теперь Министерство здравоохранения сможет оперативно реагировать на новые биологические угрозы

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины появилось оборудование для выявления новых штаммов коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба здравоохранительного ведомства.

До этого, Украине приходилось проводить анализы новых штаммов на оборудовании ВОЗ, что занимало длительное время. Теперь страна сможет оперативнее реагировать на биологические угрозы.

Мощность секвенатора составляет 400 проб в месяц.