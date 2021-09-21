Детали видео Новгородцев: В схеме свободы слова журналисты должны помнить о стандартах, а власть - о законе

2021-09-21 14:14

Международный обозреватель и легендарный радиоведущий Сева Новгородцев в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил о том, что в схеме свободы слова журналисты должны помнить о стандартах, а украинская власть о соблюдении законов.

Новгородцев отметил, что свобода слова в СМИ по международным стандартам - это полное отсутствие позиции у журналистов.

"Свобода слова, с моей точки зрения, напоминает железную дорогу: есть две колеи, железные колеса - поезжай с какой угодно скоростью, но в сторону даже не думай двигаться ни туда, ни сюда, потому что все это сойдет с рельс. Что такое, скажем, в понятии английском или BBC или вообще даже профессиональном, что такое свобода слова? Журналист не имеет никакой позиции, не должен иметь никакой позиции, ни личной, ли общественной. Он - некое средоточие серединности, он должен совей аудитории, читателям и зрителям показывать все стороны этой проблемы с тем, чтобы они решили сами, что им с этой проблемой делать", - отмечает обозреватель.

В ходе беседы ведущая напомнила, что по данным международной организации "Репортеры без границ сегодня" Украина занимает 97 место в рейтинге свободы слова среди всех стран. Она задалась вопросом, каким образом можно достучаться до украинской власти, чтобы изменить эту тенденцию закручивания гаек?

"Совершенно верно. Вы справедливо все это заметили. У того, что я сказал, есть вторая половина, а именно что в схеме свободы слова журналисты должны держаться определенной профессиональной колеи, не сходить с этих рельсов и помнить о своем профессиональном долге, а власти и правительство должны обеспечивать нормальный юридический и общественный климат для того, чтобы журналисты могли работать", - заявил Сева Новгородцев.

Также он считает, на сегодняшний день украинская власть уже понимает, что ее действия в отношении некоторых СМИ вышли из нормальной концепции отношений с медиа.

"Всякие перекосы вызывают болезненные реакции и очень плохие последствия для страны. Поэтому то, что произошло с тремя каналами, то, что происходит со Страной.ua, это, конечно, перекос. И я думаю, что на сегодняшний день наверху уже, в общем, это понимают, потому что это не влезает в концепцию отношений медиа и власти по-европейски. Это, знаете, как в браке, у каждой стороны есть свои обязанности и свои права. Поэтому если журналисты будут выполнять свою функцию, то и правительство должно выполнять свою. Думаю, что в дело вмешаются какие-нибудь юридические европейские структуры, потому что так продолжаться долго не может", - подытожил международный обозреватель.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.