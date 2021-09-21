Прививать учителей в Украине готовы прямо в школах

Работать только те заведения, где вакцинировано более 80 процентов сотрудников
В Украине необходимо в срочном порядке нарастить уровень вакцинации педагогов и сотрудников учебных заведений. Ведь уже с 23 сентября смогут работать только те заведения, где вакцинировано более 80 процентов сотрудников.
Во время проведения заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был рассмотрен вопрос об ускорении темпов вакцинации работников сферы образования, передает Правительственный портал.
Пункты вакцинации для учителей и других сотрудников учреждений предлагается установить прямо в школе.
Председателям ОДА поручено на местах отработать этот вопрос и принять меры по организации иммунизации сотрудников в учебных заведениях.
Для того, чтобы сделать прививку, осталось не так много времени: сегодняшний день и завтрашний, 22 сентября.
Отметим, Кабинет министров Украины ввёл с 23 сентября "жёлтый" уровень опасности распространения коронавирусной инфекции по всей территории страны. Соответствующее решение было принято на заседнии комссии ТЭБ и ЧС под председательствованием премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Как сообщалось ранее, родители младшеклассников в панике. Ведь маленькие дети не смогут сами учиться из дома. При этом большинство родителей в учебное время находятся на работе и физически не могут помочь детям освоить новые для них технологии. Например, работу п формате видео конференции или ZOOM.