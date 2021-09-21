Коронавирус В Украину доставили инновационные лекарства против COVID-19

2021-09-21 20:40

В Украину доставлены инновационные лекарства прямого воздействия на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации, препараты уже направлены в регионы.

"20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесевимаба (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы", – говорится в сообщении.

Как стало известно, лекарства были доставлены в Украину еще 4 сентября при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении этой помощи были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Виктора Ляшко в США.

Также в МОЗ отметили, что соответствующим приказом обновлен протокол Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab. Это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

"Эти лекарства действуют непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с коронавирусом и предотвращают возникновение осложнений", – пояснили в ведомстве.