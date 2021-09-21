Украина «Пенсия на первом месте»: какой госбюджет предлагает Кабмин на 2022 год

2021-09-21 21:00

Во вторник, 21 сентября, проект госбюджета на 2022 год передали в Верховную Раду на предварительное изучение.

Об этом говорится на сайте парламента.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что основной расходной статьей – 22,3% является социальная защита населения и инвестиции в людей. В целом же с учетом здравоохранения и образования на эти цели уйдет половина расходов госбюджета.

Чиновник отметил, на выплату пенсий для украинцев из Госбюджета будут выделены 200,6 млрд грн, которые пойдут на дотации Пенсионному фонду Украины (ПФУ), призванному помочь ему обеспечить пенсии с учетом индекса инфляции, доходов фонда, индексации пенсии с 1 марта, а также доплат к пенсиям для 75-летних украинцев и старше, а также введения доплат с 1 октября для 70-летних пенсионеров. Это коснется 10,8 млн украинских пенсионеров.

При этом об уровне минимальной пенсии для пенсионеров Сергей Марченко так и не сказал, но озвучил размеры прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который и является минимумом для украинских пенсий.

С1 января он составит 1934 гривны, с 1 июля — 2027 гривен, а с 1 декабря — 2093 гривны, в целом за год минимальная пенсия вырастет на 159 гривен.

В настоящее время по данным Минсцополитики Украины среднемесячная пенсия в стране составляет 3867 гривен.