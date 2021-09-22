Политика Покушение на "правую руку" Зеленского: основные версии, мотивы и российский след

2021-09-22 12:04

Сегодня утром у села Лесники (Киево-Святошинский район Киевской области) расстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Известно, что при выезде машины с частной территории по нему был открыт шквальный автоматный огонь. По предварительным данным в машину угодило не менее десяти пуль. Три из них попали в водителя, который в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Сам Сергей Шефир не пострадал.

Пока полиция разыскивает нападавшего (или нападавших), политические эксперты выдвигают версии о причинах покушения. В том, что это было именно покушение, сомнений никаких нет, поскольку велся прицельный огонь из автоматического оружия.

Одной из наиболее вероятных версий в экспертной среде сейчас считают фактически теракт, организованный российскими спецслужбами. Цель его не столько убить близкого к Зеленскому политика, сколько создать большой резонанс. А именно, максимально отвести внимание от самого президента, который в данное время находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США) и снова поднимает вопрос аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Сергей Шефир является одним из наиболее близких друзей и бизнес-партнеров Владимира Зеленского. Его считают "правой рукой" президента. Напомним, президент Украины в 2020 году и сам признавался, что Шефир в ходит в узкий круг лиц, которым он доверяет больше всех.

Аналитики полагают, что по замыслу Кремля неудавшееся, но громкое покушение на Сергея Шефира, должно озадачить как самого Зеленского, делающего в последнее время достаточно резкие заявления в сторону Москвы, так и отвлечь украинское общество от успехов президента на международной арене. Пусть даже пока не таких заметных и очевидных, но важных в геополитической перспективе.