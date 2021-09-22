Коронавирус В Украине вводят обязательную вакцинацию: кого она затронет

2021-09-22 16:20

 

В Украине вводят обязательную вакцинацию от коронавируса. Она затронет работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Такое заявление 22 сентября на заседании правительства сделал глава Минздрава Виктора Ляшко. Трансляция заседания прошла на YouTube.

"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID-19, в частности для работников заведений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал он.

Ляшко отметил, что такой подход полностью соответствует законодательству, а именно Статье №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

В ней говорится, что "сотрудники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний".

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