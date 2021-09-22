Коронавирус В школах Украины согласились на учебу онлайн

2021-09-22 19:00

Уже сегодня условия работы школ поменялись

В Украине изо дня в день меняют правила работы школ на карантине. Ограничения «желтой» зоны наступают уже завтра, 23 сентября. При этом школы «лихорадит», ведь правила их работы постоянно меняют.

Как сообщает корреспондент From-ua.com, еще вчера все запорожские школы, где вакцинировано менее 80% персонала хотели закрыть на карантин. Причем, учебным заведениям запретили учиться онлайн и преподавать уроки дистанционно.

Уже сегодня условия работы школ поменялись.

Как и раньше, работать в обычном режиме смогут вузы, колледжи, школы и детские сады, где вакцинировались от коронавируса 80% и более сотрудников. При этом в других учебных заведениях решились на учебу онлайн. Как только будет вакцинировано нужное количество сотрудников, школа или вуз из онлайна может вернуться к обычной очной работе.

Проверять уровень вакцинации в учебных заведениях Запорожской области собираются ежедневно.

Как мы писали вчера, 23 сентября, многие учебные заведения в Украине могут закрыться на карантин. Если в школе, садике или институте вакцинировано менее 80% сотрудников, занятия там проводиться не будут.

Отметим, Кабинет министров Украины ввёл с 23 сентября "жёлтый" уровень опасности распространения коронавирусной инфекции по всей территории страны. Соответствующее решение было принято на заседнии комссии ТЭБ и ЧС под председательствованием премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Как сообщалось ранее, родители младшеклассников в панике. Ведь маленькие дети не смогут сами учиться из дома. При этом большинство родителей в учебное время находятся на работе и физически не могут помочь детям освоить новые для них технологии. Например, работу п формате видео конференции или ZOOM.