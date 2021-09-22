Коронавирус Штамм «Дельта» практически вытеснил остальные варианты COVID-19, - ВОЗ

2021-09-22 20:00

 

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм коронавируса «Дельта» практически вытеснил три других вызывающих беспокойства варианта.

Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

По словам технического руководителя организации по коронавирусу Марии Ван Керхове, на данный момент в мире зафиксировано менее 1% заражения вариантами «Альфа», «Бета» и «Гамма».

Она также добавила, что «Дельта» - вариант стал более приспособленным, он заменил другие циркулирующие варианты. Стоит заметить, что «Дельта» зарегистрирована свыше, чем 185 в странах мира.

Помимо четырех вызывающих озабоченность вариантов, есть еще пять вариантов, представляющих интерес, но Ван Керхов сказал, что три из них - «Eta», «Iota» и «Kappa» - в настоящее время переводятся в контролируемые варианты.

Кроме того в организации сообщили, что все вирусы со временем мутируют, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий заболевание COVID-19.

Как мы писали ранее, что Украина реально может вакцинировать от COVID-19 более 70 % населения. Но на сегодня нужно сосредоточиться не на показателях, а на охвате целевых групп риска.

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