Коронавирус С Нацгвардией и вертолетом: что сейчас происходит в лесу под Киевом, где расстреляли авто Шефира

2021-09-22 19:40

Правоохранители до сих пор находятся на месте, где обстреляли авто первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В лесополосе в 10 километрах от Лесников под Киевом работают несколько спецподразделений Национальной гвардии.

Об этом в эфире Апостроф News рассказал корреспондент Апостроф TV Андрей Штангрет.

Представители Национальной гвардии будут осматривать периметр леса, чтобы найти какие-то возможные доказательства. Спецподразделения разделятся на несколько поисковых групп. В каждой из них будет работать один криминалист, чтобы оперативно все документировать.

Бойцы Национальной гвардии отправились на поиски при полном снаряжении. У каждого из них есть автомат, поскольку до сих пор неизвестно, где находятся нападавшие.

Криминалисты работают на месте инцидента уже несколько часов подряд. Им удалось найти гильзы. Каждое вещественное доказательство обозначено табличкой, и они разбросаны по всей территории. Сейчас продолжается следственно-поисковая операция.

Кроме того, в Киевской области введен план-перехват "Сирена". Буквально каждые 5-10 минут в небе над лесом пролетает вертолет. Вероятно, он тоже занимается поиском, но подтверждения этой информации нет.

Сейчас продолжаются поиски нападавших.