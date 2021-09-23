Детали видео Юрий Загородний: Оппозиция и гражданское общество имеют все основания говорить об узурпации власти Зеленским

2021-09-23 11:44

Сегодня уже можно констатировать, что в Украине установлена диктатура правящего режима, а Президент страны Владимир Зеленский узурпировал власть. Такое мнение высказал народный депутат Украины, член фракции ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Загородний, выступая с трибуны Верховной Рады.

«Очень скоро Владимир Зеленский будет отмечать экватор своего президентства, а точнее ‒ экватор своего единоличного правления. Сегодня оппозиция и гражданское общество имеют все основания говорить об узурпации власти Президентом Зеленским. Ведь у него 100% свой генпрокурор, свой глава СБУ, возглавляемый бывшим ветеринаром Совет национальной безопасности и обороны, ручное монобольшинство, управляемое из Офиса Президента правительство», ‒ отметил Загородний.

По его словам, все это уже привело к тому, что Украина из парламентско-президентской республики де-факто превратилась в президентскую республику.

«Действия Зеленского, который неконституционным способом расширил полномочия СНБО, создав из координационного органа репрессивно-карательную машину, угрожающую парламентаризму и независимости судебной системы Украины, подрывают конституционный строй», ‒ заявил политик.

Юрий Загородний напомнил, что за годы правления Зеленского в стране повысились цены и тарифы. Что же касается доходов, то существенно возросли лишь состояние ближайшего окружения главы государства и заработные платы правоохранителей.

«После завершения эпохи, объявленной "эпохой бедности", наступила "эпоха нищеты". Поэтому неудивительно, что почти две трети украинцев уверены ‒ страна развивается в неправильном направлении. Такого мнения придерживаются 72,8% граждан Украины», ‒ указал нардеп, напомнив, что еще в начале каденции действующего Президента 57% граждан заявляли, что страна развивается в правильном направлении.

«Владимир Александрович, в своей предвыборной программе вы кормили народ сказками о стране своей мечты. При этом вы построили страну, где кровопролитие на Донбассе продолжается, а салюты стреляют на днях рождения ваших опричников. Вы построили страну, где из-за счета за коммуналку бабушки получают не только инфаркт, но уже и инсульт. Вы построили страну, где основанием для назначения на должность является не ум, образование, талант и совесть, а совместный бизнес в "95 квартале"», ‒ заявил Загородний.

Политик уверен: вместо выполнения своих обещаний, повышения благосостояния граждан, мирного разрешения конфликта на Донбассе действующая власть запустила карательно-репрессивную машину для борьбы с политической оппозицией. При этом не стесняясь спекулировать на получивших широкую поддержку украинских граждан идеях лидера оппозиции, председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука, против которого сегодня фабрикуются уголовные дела.

«Господин Президент, за два с половиной года вы ничего не сделали для того, чтобы вернуть мир на Донбасс. Вместо этого вы на полные обороты раскрутили карательную машину против своего главного оппонента – лидера оппозиции Виктора Медведчука, на идеях которого о народовластии, "сшивании" страны, ментальном возвращении жителей Донбасса вы получили поддержку и стали Президентом Украины. Вы боитесь этой правды, но народ Украины должен это знать», ‒ резюмировал Юрий Загородний.