Коронавирус Впервые с апреля в Украине более 9 тысяч новых COVID-случаев за сутки

2021-09-24 11:00

За сутки 23 сентября 2021 года в Украине зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавируса. В последний раз более 9 тысяч больных за сутки выявляли в конце апреля.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.