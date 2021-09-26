Политика Россия не отводит войска после учений с Беларусью, - Залужный

2021-09-26 10:30

 

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что украинская сторона не зафиксировала возвращение российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью "Запад-2021".

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Несмотря на то, что совместные учения РФ и Беларуси закончились 16 сентября, войска страны-агрессора пока не возвращаются на места своей постоянной дислокации.

"На сегодняшний день мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодняшний день, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", — отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что эти батальйонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. Каждая такая группа насчитывает около тысячи человек.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", — добавил он.

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