Спорт фото + видео Усик уверенно победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах

2021-09-26 11:30

В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Детали: Бой Усика против Джошуа был главным в вечере бокса в Лондоне - это поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усик проводил свой третий бой в супертяжелом весе и впервые боксировал за титул чемпиона мира Джошуа – защищал свои титулы.

Первые два раунда прошли в равном бою между Усиком и Джошуа. В третьем раунде Александр несколько раз попал в Энтони, а в четвертом - боксеры обменялись точными мощными ударами.

В пятом-шестом раунде Джошуа забирал с собой центр ринга, больше контролировал ситуацию. Зато в седьмом-восьмом раунде Усик поднял скорость и больше атаковал британского боксера. А вот в девятом раунде значительно увереннее действовал Джошуа, который нанес несколько раундов по Усику.

В десятом раунде Усик получил рассечение брови, а в Джошуа "заплыл" правый глаз.