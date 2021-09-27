Коронавирус В МОЗ предупредили о вспышке ковида, когда ждать: "пиковая нагрузка будет..."

2021-09-27 18:40

 

Ситуация с коронавирус в Украине ухудшается, больше всего заражаются Дельта-штаммом

Его скорость распространения выросла в разы. Один инфицированный Дельтой может в среднем заразить от 5 до 8 человек.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, из-за этого пик заболеваемости на ковид не за горами.

Наибольшую нагрузку на систему здравоохранения связанную с заболеваемостью коронавирусом, в Минздраве прогнозируют в ноябре. Однако не исключают, что пиковая нагрузка инфицирования COVID-19 может начаться раньше.

По словам Кузина, прогнозы экспертов обновляются каждую неделю, и если ранее они предсказывали пиковую ковид-нагрузку на ноябрь - декабрь, то сейчас эксперты допускают, что она может начаться раньше, например, в октябре.

"Назвать точные даты сложно, так как события происходят очень быстро и число новых случаев заражения растет", – заявил Кузин.

Он также подчеркнул, что во многом ситуация будет зависеть от самих украинцев. Речь идет о соблюдении карантинных ограничений и вакцинации.

Глава санитарного ведомства призвал всех граждан страны чем быстрее выбрать для себя пункт вакцинации, препарат для прививки и "наконец вакцинироваться".

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Коронавирус

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