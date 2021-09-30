Коронавирус Pfizer начал вторую фазу испытаний особого препарата для профилактики COVID-19

2021-09-30 08:25

Американская фармкомпания Pfizer, Inc. начала вторую фазу испытаний противовирусного препарата PF-07321332 для профилактики COVID-19.

Как сообщает пресс-служба компании, в новом этапе эксперимента будут участвовать люди, которые живут в одном доме с человеком с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 и соответствующими симптомами.

"В случае успеха, мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на раннем этапе – до того, как у него появится возможность широко реплицироваться, – потенциально предотвращая симптоматическое заболевание у тех, кто подвергся воздействию, и подавляя начало инфекции у других ", - заявил главный научный сотрудник и президент международных исследований, разработок и медицины Pfizer Микаэль Долстен.

Вторая фаза исследования лекарства – это рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, в котором примут участие до 2 660 здоровых взрослых участников в возрасте 18 лет и старше. Участников распределят случайным образом. Одна группа будет принимать препарат PF-07321332, а другая плацебо – два раза в день в течение 5 или 10 дней.