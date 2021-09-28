Минздрав: В Украине четыре области соответствуют уже "оранжевой" зоне

В Украине в четырех областях превышен уровень госпитализаций с коронавирусом для "желтой" зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
Так, четыре области Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 и загруженности коек с кислородом соответствуют "оранжевой" зоне:
Донецкая область - 68,1%;
Тернопольская область - 50,3%;
Черкасская область - 73,8%.
И в одном регионе в больницах фиксируют высокий уровень загруженности коек с кислородом:
Черновицкая область - 67,1%.
Отметим, что во всех четырех областях превышение фиксируют три дня подряд.