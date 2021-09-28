Коронавирус Минздрав: В Украине четыре области соответствуют уже "оранжевой" зоне

2021-09-28 18:40

 

В Украине в четырех областях превышен уровень госпитализаций с коронавирусом для "желтой" зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, четыре области Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 и загруженности коек с кислородом соответствуют "оранжевой" зоне:

Донецкая область - 68,1%;

Тернопольская область - 50,3%;

Черкасская область - 73,8%.

И в одном регионе в больницах фиксируют высокий уровень загруженности коек с кислородом:

Черновицкая область - 67,1%.

Отметим, что во всех четырех областях превышение фиксируют три дня подряд.

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В Украине за сутки число новых случаев COVID-19 возросло в два раза - где сегодня опасно 2021-09-28 10:45
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