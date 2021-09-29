Политика Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия намеренно сорвала ежегодное совещание ОБСЕ

2021-09-29 09:21

Вчера в польской Варшаве должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия.

"К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем из-за этой попытки российского правительства заблокировать проверку ухудшение состояния прав человека (в РФ)", -  заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 29 сентября.

Блинкен напомнил, США "все еще ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники проведут ежегодные заседания HDIM, предусмотренные законом. Мы будем продолжать призывать Россию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволяющие гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов".

"Соединенные Штаты не оставят без внимания нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить весь спектр проблем, связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы отстаивать принцип всеобъемлющего ежегодного обзора человеческого измерения при участии гражданского общества", - подытожил Блинкен.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Анн Линде выразила сожаление в связи с отказом России продлить мандат миссии на границе с ОРДЛО. Мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через границу Гуково и Донецк истекает 30 сентября.

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Официальный Киев обратился в Еврокомиссию из-за газового контракта Венгрии и России 2021-09-29 10:12
СНБО поручил Кабмину провести аудит военно-технического сотрудничества с другими странами 2021-09-29 09:40
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия намеренно сорвала ежегодное совещание ОБСЕ 2021-09-29 09:21