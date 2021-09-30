Коронавирус Ляшко рассказал, когда в Украине начнется массовая вакцинация подростков

2021-09-30 19:20

Массовая вакцинация подростков в Украине пока не рассматривается. Она станет возможной после того, как вакцинируют большинство взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что вопрос массовой вакцинации подростков рассматривается.

"Но вопрос в том, что сегодня у нас больше всего болеют взрослые. Поэтому пока мы не вакцинируем 50-70% взрослого населения, на вакцинацию подростков переходить преждевременно", - сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят разрешить прививку для детей от 12 лет вакциной Pfizer.

На сегодня вакцинация детей от 12 лет в Украине разрешена только в некоторых случаях.