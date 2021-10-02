Украина переходит на электронные больничные: что нужно знать

С 1 октября Украина полностью переходит на электронные больничные.
Так, отныне оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.
В Минздраве объяснили, что электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов.
Чтобы получить е-больничный, надо прийти на прием к врачу, который создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре. Информация попадет в систему E-health и в Пенсионный фонд.
Автоматически сформируется электронный листок нетрудоспособности - это документ, по которому начисляют выплаты.
Работодатели смогут просмотреть информацию о больничных своих сотрудников через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.