Коронавирус Украина переходит на электронные больничные: что нужно знать

2021-10-02 14:00

 

С 1 октября Украина полностью переходит на электронные больничные.

Так, отныне оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

В Минздраве объяснили, что электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал больничных листов.

Чтобы получить е-больничный, надо прийти на прием к врачу, который создаст электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре. Информация попадет в систему E-health и в Пенсионный фонд.

Автоматически сформируется электронный листок нетрудоспособности - это документ, по которому начисляют выплаты.

Работодатели смогут просмотреть информацию о больничных своих сотрудников через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

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