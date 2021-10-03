Коронавирус Ученые заявили, что штамм коронавируса "Дельта" опаснее для беременных

2021-10-03 14:30

Ученые заявили, что штамм коронавируса "Дельта" опаснее для невакцинированных беременных женщин, чем первоначальный вариант COVID-19, передает Reuters.

Врачи в США сделали такой вывод, основываясь на данные проведенного ими исследования.

В Американском журнале акушерства и гинекологии появилось исследование медиков, которое говорит о повышенной опасности штамма коронавируса "Дельта" для беременных женщин.

Врачи обследовали 1515 беременных женщин с COVID-19, которые получали медицинскую помощь в крупной государственной системе здравоохранения в Далласе с мая 2020 года по 4 сентября 2021 года.

В целом 82 женщины, из которых 81 не были вакцинированы, заболели тяжелым заболеванием. Десять из них нуждались в искусственной вентиляции легких, двое погибли.

Медики выяснили, что доля тяжелых или критических случаев среди беременных женщин составляла около 5% до начала 2021 года, а в феврале и большей части марта 2021 года их практически не было. В конце лета, во время пика всплеска штамма "Дельта", часть беременных пациенток с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, подскочила с 10% до 15%.

"Беременные женщины сталкиваются с повышенным риском осложнений с любым типом тяжелой респираторной инфекции, поэтому эти данные о более высоком риске от варианта "Дельта" еще раз подчеркивают необходимость для них вакцинации от COVID-19", - заявил руководитель исследования доктор Эмили Адхикари.