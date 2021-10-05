Коронавирус Есть первая страна мира, где третью бустерную дозу COVID-вакцины сделали обязательной

2021-10-05 14:14

Израиль стал первой страной, где необходима вакцинация бустерной дозой для получения сертификата вакцинации от COVID-19.

Как сообщает Mail Online, тем, кто не получил бустерной дозы COVID-вакцины, запрещается находиться в закрытых помещениях общественных мест. Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы можно лишь трижды привитым от коронавируса лицам.

Из-за этого десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране.

Сепгодня более 60 процентов населения Израиля получили две дозы медсредства производства Pfizer/BioNTech, а почти 3,5 миллиона из 9,3 миллиона израильтян уже получили бустерную вакцинацию.

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