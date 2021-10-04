Коронавирус Готовьте денежки: сколько стоит прививка от гриппа в Украине

2021-10-04 21:00

Вакцины от гриппа в Украину уже завезли

Украинцы готовятся к вакцинации от гриппа. Многих интересует, сколько будет стоить вакцина.

В частных клиниках и аптеках уже известна цена, пишет "УНН".

В Центре общественного здоровья заверили, что вакцины от гриппа уже есть даже в частных киника есть.

Например, в одной из киевских клиник в наличии есть вакцина "Джис Флю".

“Производитель Корея. Стоимость вакцины 550 грн и 500 грн консультация врача перед вакцинацией”, — сообщили в клинике.

В одной из сетей аптек рассказали, что также есть корейская вакцина.

“Есть в наличии вакцина "Джис Флю" на данный момент, не скажу, что во многих аптеках сейчас осталось, но есть. Одна доза 256 грн 46 коп. Должны быть еще поставки”, — рассказали в аптеке.

Вместе с тем, в некоторых клиниках вакцины только ожидаются. В одной из них рассказали, что корейская вакцина поступит приблизительно с середины октября. У другой французская вакцина "Ваксигрип" будет не раньше конца октября.

Стоит отметить, что вакцинация с консультацией врача будет стоить 700 грн.

Ранее сообщалось, что независимо от региона проживания, в среднем в месяц жители нашей страны тратят на лекарственные препараты и лечение от 200 до 500 грн. Этот показатель остается неизменным уже два года. Чаще всего покупают лекарства пенсионеры.

Напомним, в Украине запрещено продавать лекарственные средства детям до 14 лет. Однако в Верховной Раде решили пойти дальше и предлагают ввести штрафы за нарушение этого запрета, более того, инициируют введение уголовной ответственности.