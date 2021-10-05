Коронавирус В Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне

2021-10-05 21:20

По состоянию на вторник, 5 октября, в Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Об этом сообщил Минздрав.

Отмечается, что накануне показатели "оранжевой" зоны имели семь регионов, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.

Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая.

По полученным данным, все регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом.

Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Также в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций.