По состоянию на вторник, 5 октября, в Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Об этом сообщил Минздрав.
Отмечается, что накануне показатели "оранжевой" зоны имели семь регионов, однако сегодня к ним присоединилась Закарпатская область.
Всего в список с наиболее ухудшенной эпидемиологической статистикой входят сейчас такие области:
Житомирская,
Закарпатская,
Запорожская,
Ровенская,
Сумская,
Харьковская,
Херсонская,
Черновицкая.
По полученным данным, все регионы имеют плохие показатели уровня заболеваемости коронавирусом.
Худшая статистика сейчас в Черновицкой - 653, Харьковской - 450 и Запорожской области - 380. В то время как норма должна составлять не более 75 на 100 тысяч населения.
Также в некоторых областях превышена динамика COVID-госпитализаций.