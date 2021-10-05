Коронавирус В Минздраве рассказали, введут ли в Украине третью дозу COVID-вакцины

2021-10-05 22:00

 

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Однако в настоящее время речи о третьей (бустерные) дозу не идет.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Завтрака с 1+1».

По словам Кузина, на данный момент украинцам не будут вводить бустерную дозу вакцины.

«На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения», — сказал санврач.

Кузин отметил, что украинцы не спешат делать прививки от коронавируса и «это очень плохо».

Ежедневно в Украине вакцинируют близко 120 000 человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию.

«Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей в пределах адаптивного карантина.

Способность системы — это 250 000 прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться», — сообщил Кузин.

subscriber subscriber

Еще по теме

Эта волна более агрессивная: эпидемиолог объяснила быстрый рост заболеваемости в Украине

2021-10-05 16:40

Готовьте денежки: сколько стоит прививка от гриппа в Украине

2021-10-04 21:00

Сокращение пенсий в Украине, в Минсоцполитики раскрыли, чего ждать: "С 30% от зарплаты до..."

2021-10-04 19:00

"Ценовой бум в Украине": в октябре подорожают продукты

2021-10-04 18:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Минздраве рассказали, введут ли в Украине третью дозу COVID-вакцины

2021-10-05 22:00

В Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне

2021-10-05 21:20

Стоит ли делать тест на антитела после COVID-вакцинации

2021-10-05 19:40

В Киеве ужесточили карантин: в заведения будут пускать только с сертификатом

2021-10-05 17:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Минздраве рассказали, введут ли в Украине третью дозу COVID-вакцины 2021-10-05 22:00
В Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне 2021-10-05 21:20
Стоит ли делать тест на антитела после COVID-вакцинации 2021-10-05 19:40
В Киеве ужесточили карантин: в заведения будут пускать только с сертификатом 2021-10-05 17:00