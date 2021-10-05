Коронавирус В Минздраве рассказали, введут ли в Украине третью дозу COVID-вакцины

2021-10-05 22:00

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса. Однако в настоящее время речи о третьей (бустерные) дозу не идет.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Завтрака с 1+1».

По словам Кузина, на данный момент украинцам не будут вводить бустерную дозу вакцины.

«На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения», — сказал санврач.

Кузин отметил, что украинцы не спешат делать прививки от коронавируса и «это очень плохо».

Ежедневно в Украине вакцинируют близко 120 000 человек, а этого недостаточно, чтобы побороть пандемию.

«Минздрав работает над развертыванием инфраструктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей в пределах адаптивного карантина.

Способность системы — это 250 000 прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться», — сообщил Кузин.