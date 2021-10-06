Коронавирус Украинские медики заявили о нехватке аппаратов ИВЛ, реанимация перегружена

2021-10-06 14:21

В реанимационном отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре, куда направляют больных COVID-19, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает Радио Свобода.

Как заявил медицинский директор заведения Сергей Рыженко, медучреждение обратилось к областному совету с просьбой о дополнительной закупке 20 аппаратов ИВЛ, а также попросило помочь с лекарствами для больных коронавирусом.

Рыженко отметил, что число пациентов с COVID-19 в больнице постоянно растет. Медучреждение принимает тяжелых больных COVID-19 со всей области.

"Реанимация перегружена: там лечат 25 тяжелых пациентов, несколько из них - в критическом состоянии", - сказал Рыженко.

Всего, по его словам, на лечении в больнице сейчас находятся 80 человек с COVID-19.

"Болеют семьями. У нас находится три семьи, которые болеют в тяжелой форме. Единицы только те, что вакцинированы. Остальные заболевшие - не получили своевременно вакцину. Симптомы тяжелые. Страдают не только легкие, но и почки. Часть больных придется переводить на диализ", - отметил врач.