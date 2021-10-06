Коронавирус Стала известна реакция ВОЗ на скорое появление таблеток для лечения COVID-19

2021-10-06 15:46

В ВОЗ отреагировали на появление таблетки от COVID-19. Заявление фармкомпании MSD об эффективности ее таблеток от коронавируса является "безусловно хорошей новостью", считают специалисты организации.

"Мы с нетерпением ждем от них (компании MSD) новых данных", - заявила глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове, добавив, что появление таблетки против самых тяжелых последствий коронавируса является "безусловно, хорошей новостью".

По ее словам, медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии, что снижает риски тяжелых форм протекания болезни и летального исхода.

"Я думаю, что все хотят более раннего лечения, чтобы мы не допустили, чтобы люди достигли этого тяжелого состояния и фактически не умерли от болезни", - подчеркнула Ван Керкхове.

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