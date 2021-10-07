Коронавирус ВОЗ одобрила первую вакцину против малярии

2021-10-07 19:00

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины против малярии RTS, S / AS01 для детей из стран с высоким риском заражения.

Источник: ВОЗ

Прямая речь гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреесуса: "Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей – это прорыв в науке.

Использование этой вакцины вместе с имеющимися средствами профилактики может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней".

Детали: Рекомендация по применению вакцины базируется на результатах пилотной программы, который проходит в Гане, Кении и Малави, и охватила более 800 000 детей с 2019 года.

Малярия остается основной причиной детских болезней и смертей в Африке. Ежегодно от малярии умирает более 260 000 африканских детей в возрасте до 5 лет.

Это первая в мире лицензирована вакцина против малярии, над которой ученые работали около 30 лет, и которую в 2015 году одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.

Вакцина эффективна только частично - предотвращает 39% случаев малярии и 29% тяжелых случаев среди маленьких детей в течение четырех лет.

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