Экономика США удалось избежать дефолта, Сенат срочно принял временное соглашение

2021-10-08 09:23

Сенат США принял временное соглашение, которое даст возможность временно увеличить лимит госдолга, чтобы избежать дефолта экономики США.

Как сообщает Укринформ, политики приняли закон, главным образом, по партийному признаку. За документ отдали свои голоса 50 демократов, 48 республиканцев высказались против (двое сенаторов отсутствовали).

Возможность для вынесения законопроекта на всеобщее голосование Сената возникла после того, как руководство Демократической и Республиканской партий пришли к компромиссу, который выиграл практически два месяца для подготовки нового документа о лимитах государственного долга. После этого 11 республиканцев присоединились к 50 демократам во время процедурного голосования, чтобы избежать возможности блокировки проекту закона в дальнейшем.

Документ предусматривает повышение лимита госдолга США на $ 480 млрд до 3 декабря. Этот показатель был определен Министерством финансов США как минимально необходимый для удовлетворения финансовых потребностей национальной экономики.

Теперь законопроект должно пройти голосование в нижней палате Конгресса США, которая контролируется демократическим большинством. Ожидается, что Палата представителей утвердит принятую Сенатом временную норму. В Белом доме также дали понять, что президент Байден готов подписать документ со своей стороны.