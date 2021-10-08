Курьезы Ударная атомная подлодка США под руководством Билла Клинтона столкнулась в океане с неизвестным объектом

2021-10-08 12:14

Атомная подводная лодка ВМС США под руководством Билла Клинтона столкнулась с неизвестным объектом, из-за чего 11 моряков получили травмы легкой и средней степени тяжести.

«Инцидент произошел с подлодкой USS Connecticut в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Ядерная двигательная установка не пострадала, в настоящее время оценивается степень повреждения остальной части подводной лодки. Военно-морской флот США не обращался за помощью. Вариант столкновения с другой подлодкой не рассматривается»

Имя капитана USS Connecticut - Билл Клинтон.

Пресс служба ВМС заявила, что «Коннектикут» покинул свой порт приписки, военно-морскую базу Китсап-Бремертон в штате Вашингтон, для работы в Тихом океане. Лодка класса «Морской волк» совершила как минимум два захода в порт Японии: один в июле, а другой - в следующем месяце.

Эксперты признают, что столкновения подводных лодок не редкость. В феврале этого года японская подводная лодка «Сорю» столкнулась с грузовым судном при всплытии в Тихом океане. В 2016 году атомная подводная лодка класса Astute Королевского военно-морского флота Великобритании под названием HMS Ambush натолкнулась на коммерческий танкер недалеко от побережья Гибралтара. У ВМС США много столкновений. В 2005 году военный корабль США Сан-Франциско врезался в подводную гору, нанеся серьезные повреждения своей носовой части. И это только примеры, обошедшиеся без жертв.

«Коннектикут» и две подлодки из этой серии: USS Seawolf и USS Jimmy Carter известны своей способностью совершать походы в сверхскрытном режиме в течение длительного периода времени под льдами Арктики. Они активно участвуют в разведывательных операциях, помимо других выполняемых боевых задач.