Мир Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи — есть жертвы

2021-10-11 17:20

 

Российская телеведущая Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи с участием автомобилей Mercedes и Volkswagen, в одном из которых она находилась. Авария произошла вечером 9 октября на дороге в Красную Поляну.

По данным СМИ, в результате лобового столкновения двух автомобилей погибла одна из пассажирок Volkswagen, двое пострадавших были госпитализированы. Днем в воскресенье скончалась одна из госпитализированных, передают Известия.

Собчак прокомментировала произошедшее в воскресенье, 10 октября, в своем Telegram-канале.

По словам телеведущей, после аварии у нее диагностировано сотрясение мозга и многочисленные травмы.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду», — написала Собчак.

Она уточнила, что машина ей не принадлежит и водитель не работает на нее.

«Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — добавила телеведущая.

Собчак также рассказала, что после столкновения она потеряла сознание, а потом ее ассистентка перевела ее в другую машину. Ей предлагали госпитализацию, однако она хотела вернуться домой к сыну, уточнила она.

«Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — заключила Собчак.

Информация об аварии появилась в Telegram-каналах и на страницах жителей Сочи в соцсетях. Позже ее подтвердил водитель Mercedes, в котором находилась телеведущая. По его словам, после аварии Собчак села в такси и отправилась в аэропорт.

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