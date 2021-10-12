Коронавирус Новая волна пандемии, украинцы обрывают телефон "скорой": МОЗ обратился с важным предупреждением

2021-10-12 18:40

 

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом наблюдается в Украине в последние недели, ежедневно прирост новых случаев достигает 10 тысяч и выше.

10 октября зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 - более 44 000 вызовов в сутки. В тоже время на этот день пришлось наибольшее за всю историю пандемии количество выездов бригад. Об этом говорится в сообщении Минздрава, пишет Politeka.net.

Большинство вызовов касались подозрений на COVID-19. Однако, акцентируют внимание в Минздраве, нужно помнить о конкретных симптомах при которых следует вызывать "скорую помощь".

Так, если человек ощущает боль в грудной клетке, имеется одышка в покое или любые признаки дыхательной недостаточности - нужно набирать 103. Сюда же входит сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки критического состояния.

Температура тела более 38 градусов сама по себе не является основанием для вызова медиков. Однако если наряду с ней наблюдаются вышеуказанные симптомы, нужна госпитализация.

В случае появления признаков коронавируса, в первую очередь, следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

"Не занимайтесь самолечением, сразу сообщайте о своем состоянии семейному врачу, а если чувствуете любой из угрожающих симптомов, то обязательно набирайте 103. Вовремя оказанная медицинская помощь может спасти жизни и минимизировать тяжелые последствия для здоровья", - обратился к украинцам глава Минздрава Виктор Ляшко.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцев ожидает новая эпидемия

2021-10-11 19:40

Нажились на украинцах: раскрыта новая схема обмана людей

2021-10-05 20:40

Эта волна более агрессивная: эпидемиолог объяснила быстрый рост заболеваемости в Украине

2021-10-05 16:40

Новая пенсионная система: какими будут обязательные взносы

2021-09-29 20:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минздрав назвал области, которые вошли в "оранжевую" зону карантина

2021-10-12 21:40

В Украине усиливают карантин: каких новых ограничений ждать в ближайшее время

2021-10-12 19:40

Новая волна пандемии, украинцы обрывают телефон "скорой": МОЗ обратился с важным предупреждением

2021-10-12 18:40

Новые правила межобластных перевозок: в Минздраве ответили, касаются ли ограничения детей

2021-10-12 17:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Минздрав назвал области, которые вошли в "оранжевую" зону карантина 2021-10-12 21:40
В Украине усиливают карантин: каких новых ограничений ждать в ближайшее время 2021-10-12 19:40
Новая волна пандемии, украинцы обрывают телефон "скорой": МОЗ обратился с важным предупреждением 2021-10-12 18:40
Новые правила межобластных перевозок: в Минздраве ответили, касаются ли ограничения детей 2021-10-12 17:00