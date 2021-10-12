Коронавирус Минздрав назвал области, которые вошли в "оранжевую" зону карантина

2021-10-12 21:40

 

В Министерстве здравоохранения заявили о том, что на утро 12 октября в "оранжевую" зону эпидемической опасности входят 15 регионов.

Так, в "оранжевую зону" эпидемической опасности на сегодня отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 420 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости - 255 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области - 833 на 100 тыс. населения, Луганской - 833, Харьковской - 607, Сумской - 608.

Уровень госпитализации превышен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

По состоянию на 11 октября загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышен в пяти регионах - Донецкой (72,5%), Запорожской (67,2%), Одесской (68,6%), Сумской (65 9%), Харьковской (66,5%) областях.

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