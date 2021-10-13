Коронавирус Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 150 тысяч человек

2021-10-13 14:43

За прошедшие сутки в Украине вакцину против коронавируса получили 152 703 человека. Одной дозой привито 79 515 человек, полностью иммунизированы – 73 188 украинцев. 

По данным Минздрава, за время кампании по вакцинации в стране иммунизировано 7 688 564 граждан. Из них получили одну дозу 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 271 274 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 959 836 прививок.

Кроме того, в пресс-службе МОЗ добавили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре не были вакцинированы.

 

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