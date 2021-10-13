Коронавирус В Украине рекордное количество СOVID-заражений среди детей с начала пандемии

2021-10-13 19:20

В Национальной академии наук констатировали самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии.

Кроме этого, количество СOVID-ггоспитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.

"Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии", - говорится в отчете НАН.

Согласно прогнозу ученых, в настоящее время количество госпитализаций детей, больных коронавирусом, хоть еще не превысило рекордные значения, однако имеющаяся тенденция сигнализирует, что это может произойти уже в ближайшее время.