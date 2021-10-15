Коронавирус Осенние каникулы для украинских школьников продлят на три, четыре недели

2021-10-15 08:26

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин не исключает, что осенние каникулы для школьников продлят. По его прогнозам - на три, четыре недели.

По мнению Кузина, это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.

"Скорее всего, они будут немного продолжены. Но мы не думаем, что они будут слишком продолжительными. Обычно они длятся две недели. Мы сейчас дискутируем о сроке в три-четыре недели", - отметил Кузин в эфире Украинского радио.

По его словам, большое количество классов уже закрывается из-за случаев заболевания у ребенка или учителя.

"За время каникул учителя смогут вакцинироваться от коронавируса", - сказал он.

В то же время медик подчеркнул, что дети и педагоги не столь сильно "вовлечены в эпидпроцесс".

"Суммарный вклад школьников, педагогов или учебных заведений в эпидемический процесс составляет около 10-15%. На стационарном лечении сейчас находится 607 детей. Это 21% от количества коек, выделенных для педиатрического направления. Почти 2800 коек является на национальном уровне", - сказал Кузин.