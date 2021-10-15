Коронавирус Осенние каникулы для украинских школьников продлят на три, четыре недели

2021-10-15 08:26

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин не исключает, что осенние каникулы для школьников продлят. По его прогнозам - на три, четыре недели. 

По мнению Кузина, это должно помочь снять нагрузку на систему здравоохранения.

"Скорее всего, они будут немного продолжены. Но мы не думаем, что они будут слишком продолжительными. Обычно они длятся две недели. Мы сейчас дискутируем о сроке в три-четыре недели", - отметил Кузин в эфире Украинского радио.

По его словам, большое количество классов уже закрывается из-за случаев заболевания у ребенка или учителя.

"За время каникул учителя смогут вакцинироваться от коронавируса", - сказал он.

В то же время медик подчеркнул, что дети и педагоги не столь сильно "вовлечены в эпидпроцесс".

"Суммарный вклад школьников, педагогов или учебных заведений в эпидемический процесс составляет около 10-15%. На стационарном лечении сейчас находится 607 детей. Это 21% от количества коек, выделенных для педиатрического направления. Почти 2800 коек является на национальном уровне", - сказал Кузин.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бензин, газ и дизтопливо в Украине подорожали почти на 40%

2021-10-14 18:40

В Кремле резко отреагировали на заявление саммита Украина-ЕС по Крыму и Донбассу

2021-10-14 16:20

В Минздраве подтвердили, что список профессий для обязательной вакцинации будет расширен

2021-10-14 11:44

Песков рассказал, что нужно Украине для сохранения транзита газа

2021-10-13 21:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Осенние каникулы для украинских школьников продлят на три, четыре недели

2021-10-15 08:26

В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава

2021-10-14 20:00

МОЗ готовится к ужесточению карантина в пяти областях: "Ожидается пиковая нагрузка"

2021-10-14 19:00

Киев ждет локдаун уже совсем скоро: когда могут ввести и как долго продлится

2021-10-14 17:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Осенние каникулы для украинских школьников продлят на три, четыре недели 2021-10-15 08:26
В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава 2021-10-14 20:00
МОЗ готовится к ужесточению карантина в пяти областях: "Ожидается пиковая нагрузка" 2021-10-14 19:00
Киев ждет локдаун уже совсем скоро: когда могут ввести и как долго продлится 2021-10-14 17:20