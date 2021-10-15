Украина Нацгвардия Украины заменит устаревший автомат Калашникова и винтовку Драгунова

2021-10-15 16:31

Украинские военнослужащие вместо автоматов Калашникова будут использовать современные винтовки UAR-15, а вместо устаревших снайперских винтовок Драгунова - UAR-10.

Об этом заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Национальной гвардии Украины полковник Сергей Гриценко, сообщает сайт Нацгвардии.

«Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки UAR-15 калибра 5,56. Снайперы вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки UAR-10 украинского производства», - рассказал Гриценко.

Напомним, в 2019-м году автомат Калашникова отметил 70-летие. За это время он стал одним из самых распространенных видов стрелкового оружия. По разным даннымв мире сейчас насчитывается от 70 до 105 млн единиц автомата Калашникова в различных модификациях.