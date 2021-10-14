Коронавирус В Раде усилят карантин: предлагают не пускать невакцинированных

2021-10-14 17:00

 

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи, и медицинского страхования во время заседания поддержал проект постановления об усилении карантинных ограничений в Раде.

Постановление предусматривает усиление карантинных ограничений в помещениях ВРУ.

"Профильный комитет рекомендовал включить проект постановления № 6154 в повестку дня 6-й сессии Верховной Рады Украины 9 созыва, и по результатам рассмотрения в первом чтении принять ее за основу и в целом", - заявил председатель комитета Михаил Радуцкий.

Проектом постановления предусматривается:

- на период действия карантина COVID-19 установить, что допуск в помещение административных зданий Верховной Рады народных депутатов, работников Аппарата, и других посетителей, а также СМИ осуществляется при наличии:

- документа, подтверждающего получение вакцинации от COVID-19 (одной или несколькими дозами вакцин)

- отрицательного ПЦР (72 часа) или антиген теста (48 часов);

- справки о выздоровлении лица от COVID-19 (если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа).

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