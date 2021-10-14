Коронавирус МОЗ готовится к ужесточению карантина в пяти областях: "Ожидается пиковая нагрузка"

2021-10-14 19:00

Несколько регионов Украины из-за коронавируса находятся на грани красной зоны, поскольку ситуация там напряженная - ожидаются пиковые нагрузки на систему здравоохранения.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время эфира на "Украинскому радио".

"Ситуация постепенно ухудшается. Мы делали уже несколько раундов прогнозов эпидемиологической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются на вторую половину ноября, поэтому мы двигаемся по такому сценарию", - сказал он.

Санитарный врач Игорь Кузин добавил, что в красную зону карантина рискуют попасть еще пять регионов Украины. Среди них Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

Однако чиновник добавил, что пока ситуацию удается сдержать. Разворачивают дополнительные кровати и увеличивают количество тестирований. Кузин отметил, что эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается и ужесточения карантина в пяти областях невозможно избежать.