Коронавирус В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава

2021-10-14 20:00

 

На следующей неделе Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) рассмотрит вопрос о введении бустерной вакцинации на территории Украины. В первую очередь дополнительную дозу будут предлагать людям с хроническими болезнями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

По словам государственного санврача, бутерную вакцинацию будут предлагать сделать после 6-8 месяцев с момента завершения полного курса прививок.

"Скорее всего, что на следующей неделе нам удастся принять такое решение и рекомендовать использование бустерной дозы. Бустерная доза, если и будет рекомендована, то после 6-8 месяцев после проведения первой вакцинации. Надеемся, что НТГЕИ примет такое решение", - отметил Кузин.

В частности, Кузин отметил, что в начале бустерную вакцинацию будут предлагать лицам, страдающим от хронических заболеваний.

"Когда этот вопрос рассматривался, то говорили, что речь идет об иммунокомпрометированных людях (то есть для тех, кто имеет хронические болезни - ред.). Поэтому сейчас действительно изучают те инструкции, которые действуют в других странах, и разрабатываются отечественные. Надеемся, что в ближайшее время сможем ввести такую практику в соответствии с рекомендациями", - добавил Кузин.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина ушла на длинные выходные. Как будут работать банки и почта

2021-10-14 19:40

Бензин, газ и дизтопливо в Украине подорожали почти на 40%

2021-10-14 18:40

В Кремле резко отреагировали на заявление саммита Украина-ЕС по Крыму и Донбассу

2021-10-14 16:20

Песков рассказал, что нужно Украине для сохранения транзита газа

2021-10-13 21:20

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава

2021-10-14 20:00

МОЗ готовится к ужесточению карантина в пяти областях: "Ожидается пиковая нагрузка"

2021-10-14 19:00

Киев ждет локдаун уже совсем скоро: когда могут ввести и как долго продлится

2021-10-14 17:20

В Раде усилят карантин: предлагают не пускать невакцинированных

2021-10-14 17:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине хотят рекомендовать бустерную COVID-вакцинацию. Для кого: ответ Минздрава 2021-10-14 20:00
МОЗ готовится к ужесточению карантина в пяти областях: "Ожидается пиковая нагрузка" 2021-10-14 19:00
Киев ждет локдаун уже совсем скоро: когда могут ввести и как долго продлится 2021-10-14 17:20
В Раде усилят карантин: предлагают не пускать невакцинированных 2021-10-14 17:00