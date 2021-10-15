Детали видео Николай Скорик: Цель власти ‒ помешать Медведчуку исполнять свои обязанности как народному депутату

2021-10-15 10:23

Власть оказывает беспрецедентное давление на оппозицию в лице председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука. Цель власти ‒ отвлечь внимание граждан от катастрофической ситуации в стране и помешать оппозиционному политику исполнять свои обязанности народного избранника. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил народный депутат, член фракции ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ Николай Скорик.

«Циничность давления действующей власти на оппозицию в лице Виктора Владимировича Медведчука не укладывается ни в рамки закона, ни в понимание того, как должны работать правоохранительные органы, ‒ отметил нардеп. ‒ Осознаю также, какое давление оказывалось на суд по этому делу».

Николай Скорик уверен, что любая мера пресечения для Виктора Медведчука несправедлива в силу голословности всех выдвинутых против него обвинений. И если бы суд согласился с требованием обвинения взять под стражу оппозиционера или назначить ему залог в размере 1 млрд грн, это свидетельствовало бы о полной подконтрольности суда действующей власти.

«Учитывая несправедливость любой меры пресечения в отношении Виктора Медведчука, требования прокуратуры о взятии под стражу или залоге в размере 1 млрд грн вообще не укладываются ни в какую логику. К тому же, суд не смог не учесть детальное объяснение адвокатов о беспочвенности подозрений, ‒ отметил парламентарий. ‒ Решение о домашнем аресте несправедливо. Трудно представить, что могло бы быть, если бы власти удалось "сломать" суд под абсолютно незаконное решение. А цель преследования председателя Политсовета нашей партии очевидна ‒ отвлечь внимание граждан от событий в стране и не дать Виктору Медведчуку исполнять свои обязанности как народному депутату».