Коронавирус В Украине резко упали темпы вакцинации - за сутки сделано в пять раз меньше прививок

2021-10-15 14:12

В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 34 897 человек. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 15 октября.

Число вакцинаций сократилось в пять раз по сравнению со вчерашним показателем. Это связано с выходными.

Первую дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы – 15 194 человека. В четверг работали 354 мобильные бригады, 1 555 пунктов прививки, 322 центра вакцинации.

Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 20 997. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 7 860 и AstraZeneca – 6 040. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

За все время кампании в стране одну дозу вакцины получили 7 794 187 человек полностью иммунизированы  – 6 364 933 человека. Всего проведено 14 159 120 прививок.

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